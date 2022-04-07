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Украине крайне нужен экспорт электроэнергии в Европу, - Галущенко
13:25 07.04.2022 |
Украине важно продолжать экспорт электроэнергии в Европу для поддержания стабильной работы энергосистемы в условиях российской агрессии.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.
"Для нас сейчас очень важен экспорт. Сегодня возможности для экспорта у нас значительные. Но может быть и импорт, если вдруг понадобится дополнительный объем, который не обеспечен резервами энергосистемы. Но сейчас, прежде всего, экспорт, поскольку резервы у нас существенные и нам надо загрузить энергосистему и обеспечить поступление средств для энергорынка. Сейчас уровень платежей упал и система ощущает нехватку средств. А экспорт - это существенная подпитка", - сказал он.
Министр подчеркнул, что в условиях войны уровень платежей за электроэнергию упал, а экспорт электроэнергии в Европу позволит частично компенсировать эти потери.
Также Галущенко добавил, что сейчас Министерство энергетики активно работает над обеспечением коммерческих перетоков для экспорта электроэнергии. Сейчас экспортные поставки составляют около 200 МВт, в министерстве работают над увеличением коммерческих поставок до 2000 МВт.
Напомним, что Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
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