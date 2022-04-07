Финляндия арендует крупное судно-терминал СПГ для скорейшего прекращения поставок газа из России

Финляндия в сотрудничестве с Эстонией арендует крупное судно-терминал сжиженного природного газа (СПГ) для скорейшего прекращения поставок газа из России, сообщает министерство занятости и экономического развития Финляндии.

Уточняется, что финское министерство окружающей среды поручает газотранспортной компании Gasgrid Finland Oy уточнить и согласовать условия аренды судна-терминала СПГ в сотрудничестве с эстонской компанией Elering AS и реализовать проект в кратчайшие сроки.

Плавучий терминал СПГ - самый быстрый способ обеспечить отказ от российского трубопроводного газа, уточняет министерство.

"В результате войны в Украине мы также должны готовиться к срыву импорта газа. Плавучий СПГ-терминал - это, в том числе, эффективный способ обеспечить газоснабжение нашей экономики. Я хотел бы поблагодарить правительство Эстонии за безупречное сотрудничество", - заявил министр экономики Мики Линтиля, его слова приводятся в сообщении.

В финском правительстве надеются запустить терминал к следующей зиме, уточняется в сообщении. А конечное местонахождение судна-терминала будет на юге Финляндии и связано с сетью транспортировки природного газа.