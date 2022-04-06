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Для Украины создали Фонд для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры
14:49 06.04.2022 |
Энергетическое сообщество создало для Украины Фонд восстановления разрушенной российской войной энергетической инфраструктуры, донорами которого в основном станут государства-члены ЕС.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Помимо государств-членов ЕС, фонд также будут наполнять международные компании и корпорации. Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией.
Предполагается, что Министерство энергетики будет координировать запросы украинских компаний по проведению ремонтов и работ по восстановлению. При этом процедуру избрания поставщиков будут реализовываться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.
Преимущество в закупках будут предоставлять украинским производителям, которые предложат выгодное соотношение цены и качества, а также смогут выполнить заказ в минимальные сроки.
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