Для Украины создали Фонд для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры

Энергетическое сообщество создало для Украины Фонд восстановления разрушенной российской войной энергетической инфраструктуры, донорами которого в основном станут государства-члены ЕС.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Помимо государств-членов ЕС, фонд также будут наполнять международные компании и корпорации. Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией.

Предполагается, что Министерство энергетики будет координировать запросы украинских компаний по проведению ремонтов и работ по восстановлению. При этом процедуру избрания поставщиков будут реализовываться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.

Преимущество в закупках будут предоставлять украинским производителям, которые предложат выгодное соотношение цены и качества, а также смогут выполнить заказ в минимальные сроки.