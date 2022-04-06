Галущенко обвинил МАГАТЭ в попытке легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС

Министр энергетики Герман Галущенко после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что организация не просто заигрывает с Россией, а "играет на чужом поле". По его словам, делается попытка легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС.

Об этом Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Если есть намерения посетить Запорожскую станцию до возврата Украиной контроля над ней, то это не заигрывание - это игра на чужом поле - на российском поле. Для меня это выглядит попыткой легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС", - сказал он.

По его словам, Украина настаивает на том, что первый и основной элемент ядерной безопасности - это выход российских военных с наших ядерных объектов. "Нельзя говорить о ядерной безопасности, пока там находятся оккупационные российские войска. Вопрос в том, что только Украина, а никак не российские военные, может выступать гарантом ядерной безопасности на своих ядерных объектах", - заявил Галущенко.

Министр напомнил, что то, как захватывали Запорожскую станцию - это был "ядерный терроризм во всей красе".

"Они стреляли из танков и минометов. Потом на станции собирали снаряды, которые не разорвались. Их собрали, вынесли за периметр станции и под учебным корпусом взорвали, что тоже маразм с точки зрения ядерной безопасности. Да и вообще, нахождение танка на атомной станции, снаряды... Там может быть все что угодно - может что-то взорваться", - сказал он.

Министр считает, что это просто абсурд говорить о ядерной безопасности или какой-то аполитичности в такой ситуации. "Не может быть ядерной безопасности, когда снаряды находятся около ядерных реакторов!" - добавил он.

