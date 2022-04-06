Польские PKN Orlen и Synthos Green Energy планируют инвестиции в импорт электроэнергии из Украины

Компания Orlen Synthos Green Energy, созданная польскими PKN Orlen и Synthos Green Energy, планирует реализовать инвестиционный проект, который позволит импортировать электроэнергию из Украины, говорится в сообщении на сайте PKN Orlen.

"Электроэнергия, которую можно было бы передавать в Польшу, будет поступать с Хмельницкой АЭС в Украине. Ее импорт на основе модернизированной инфраструктуры будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности и снижению зависимости Польши от источников энергии на основе углеводородов", – проинформировали в компании.

При этом Orlen Synthos Green Energy призвана выполнить процесс технических мероприятий, необходимых для реализации этого проекта.

"Это еще один проект, в который Orlen Synthos Green Energy планирует инвестировать", – подчеркнули в PKN Orlen.

В частности, компания также будет отвечать за подготовку и коммерциализацию технологий микро- и малых ядерных реакторов (MMR и SMR) в Польше.