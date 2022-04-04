Финансовые новости
- |
- 04.04.22
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом
14:16 04.04.2022 |
Китайские потребители сжиженного природного газа (СПГ) намерены покупать российское сырье, так как его сейчас продают с большой скидкой к рыночной цене, пишет агентство Блумберг со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, а также топливных трейдеров.
"Государственные компании, среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой", - пишет агентство.
По словам трейдеров, этот СПГ продается с дисконтом в более чем 10% по отношению к ценам поставляемого из Средней Азии сырья. И несмотря на то, что Поднебесная сейчас не испытывает острой нехватки этого топлива из-за теплой погоды и снижения опасений по ковиду, покупка столь дешевого энергоресурса позволит Пекину пополнить резервуары до сезонного взлета цен.
Собеседники агентства добавили: трейдеры пока предпочитают воздерживаться от больших объемов закупок. А часть импортеров думают над вариантом использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, это нужно, чтобы скрыть планы от властей других стран.
Добавляется, что этот шаг Китая аналогичен действиям нефтеперерабатывающих заводов этой страны, которые "тайно покупают дешевую российскую нефть".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
|США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Раде предлагают устанавливать предельный уровень цен на товары и услуги во время войны
|Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом
|Нефть 4 апреля торгуется разнонаправленно под воздействием различных факторов
|Украина вошла в апрель с запасами газа в ПХГ 9 млрд куб. м
|Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 12%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.04.22
Это интересно
|Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
|Мaйнить Bitcoin более чем в тpи paзa дopoжe, чeм дoбывaть физическое зoлoтo
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту
|В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только
|Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны
|США смогут обеспечить себя литием за счёт геотермальных источников