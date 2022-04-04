Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом

Китайские потребители сжиженного природного газа (СПГ) намерены покупать российское сырье, так как его сейчас продают с большой скидкой к рыночной цене, пишет агентство Блумберг со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, а также топливных трейдеров.

"Государственные компании, среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой", - пишет агентство.

По словам трейдеров, этот СПГ продается с дисконтом в более чем 10% по отношению к ценам поставляемого из Средней Азии сырья. И несмотря на то, что Поднебесная сейчас не испытывает острой нехватки этого топлива из-за теплой погоды и снижения опасений по ковиду, покупка столь дешевого энергоресурса позволит Пекину пополнить резервуары до сезонного взлета цен.

Собеседники агентства добавили: трейдеры пока предпочитают воздерживаться от больших объемов закупок. А часть импортеров думают над вариантом использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, это нужно, чтобы скрыть планы от властей других стран.

Добавляется, что этот шаг Китая аналогичен действиям нефтеперерабатывающих заводов этой страны, которые "тайно покупают дешевую российскую нефть".