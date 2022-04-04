Украина вошла в апрель с запасами газа в ПХГ 9 млрд куб. м

Украина вошла в апрель 2022 года с запасами природного газа в своих поземных хранилищ (ПХГ) в объеме 9 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные "Оператор ГТС Украины".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в целом страна с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 2 апреля 2022-го снизила запасы в ПХГ в 2,1 раза (на 9,7 млрд куб. м).

В частности, запасы газа в октябре 2021 года в ПХГ снизились на 0,687 млрд куб. м, ноябре – на 1,984 млрд куб. м, декабре – на 2,511 млрд куб. м, январе 2022 года – на 2,378 млрд куб. м, феврале – на 1,128 млрд куб. м, марте – на 1,085 млрд куб. м, 1-2 апреля – на 0,028 млрд куб. м.

При этом Украина с конца марта параллельно ведет закачку газа в ПХГ: с 23 марта по 2 апреля хранилища пополнились на 0,097 млрд куб. м. Закачка превысила отбор 31 марта, но с 1 апреля из-за приостановки импорта, который на протяжении марта составлял около 9 млн куб. м/сутки, вновь фиксируется нетто-отбор из хранилищ.

Как сообщалось, в конце марта глава Оператора ПХГ Украины Сергей Перелома сообщил, что украинские подземки постепенно переходят в нейтральный период для подготовки оборудования к закачке.

В ходе нейтрального периода проводятся профилактические работы и ремонты. За это время подземные пласты "отдыхают", пластовое давление природного газа выравнивается. Происходит измерение статических давлений по всему фонду скважин.

За несколько дней до полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прогнозировал, что страна планирует завершить отопительный сезон с запасами газа в своих ПХГ около 8,8 млрд куб. м.

Отопительный сезон в Украине в зависимости от погоды обычно заканчивается в марте-первой половине апреля.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28,443 млрд куб. м до 15,291 млрд куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году – 13,621 млрд куб. м), отбор – 13,621 млрд куб. м (в 2020 году – 7,945 млрд куб. м).