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Москве не удастся нас шантажировать – еврокомиссар о газовом требовании РФ
08:28 01.04.2022 |
ЕС подтверждает свой курс по несогласию с требованием президента Росии Путина проводить оплату за российский газ в рублях.
Как сообщает "Европейская правда",- об этом в интервью CNN заявил эврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
По его словам, такое требование Путина является "попыткой обойти европейские санкции и шантажировать Европейский Союз".
"Во-первых: договоры нужно соблюдать, а в существующем договоре нет обязательств платить в рублях. Во-вторых, Москве не удастся нас шантажировать",- отмечает он.
Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с "недружественными странами". Согласно ему, компании должны будут открывать счета в рублях в "Газпромбанке", и платежи должны производиться с этих счетов.
Это требование - смягченная версия предварительной инициативы РФ по которой европейские компании должны самостоятельно производить выплаты в рублях, что может трактоваться как невыполнение западных санкций.
Впрочем, и эта "смягченная" инициатива выглядит неприемлемой для ЕС.
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