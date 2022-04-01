Москве не удастся нас шантажировать – еврокомиссар о газовом требовании РФ

ЕС подтверждает свой курс по несогласию с требованием президента Росии Путина проводить оплату за российский газ в рублях.

Как сообщает "Европейская правда",- об этом в интервью CNN заявил эврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, такое требование Путина является "попыткой обойти европейские санкции и шантажировать Европейский Союз".

"Во-первых: договоры нужно соблюдать, а в существующем договоре нет обязательств платить в рублях. Во-вторых, Москве не удастся нас шантажировать",- отмечает он.

Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с "недружественными странами". Согласно ему, компании должны будут открывать счета в рублях в "Газпромбанке", и платежи должны производиться с этих счетов.

Это требование - смягченная версия предварительной инициативы РФ по которой европейские компании должны самостоятельно производить выплаты в рублях, что может трактоваться как невыполнение западных санкций.

Впрочем, и эта "смягченная" инициатива выглядит неприемлемой для ЕС.