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В Украине остановили работу 44 газораспределительных станций
17:08 31.03.2022 |
В семи областях Украины по состоянию на 14:00 31 марта приостановили работу 44 газораспределительных станций.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украина" в Телеграмме.
«Общее количество остановленных газораспределительных станций - 44 ГРС из 1395 в семи областях Украины. Наиболее распространенной причиной отключения ГРС остаются повреждения газораспределительных сетей обл- и горгазов в населенных пунктах», - говорится в сообщении.
28 марта прямым артиллерийским ударом была разрушена инфраструктура ГРС Харьковской области. Последние несколько суток специалисты Харьковского ЛПУГМ совместно с Харьковгоргазом и Харьковгазом работали над подключением к газотранспортной системе потребителей населенного пункта, который из-за этого остался без газа. Газовики вместе разработали временную альтернативную схему газоснабжения, и после завершения земляных и огневых работ специалистами обл- и горгаза на своих сетях Оператор ГТС Украины возобновил поставки газа по новому маршруту для 4,5 тысяч потребителей.
В Луганской области зафиксировано повреждение распределительных сетей из-за обстрелов. В районе продолжаются боевые действия, поэтому по требованию Луганскгаза Оператор ГТС остановил подачу газа в один из населенных пунктов для снижения рисков для населения.
Отмечается, что Оператор ГТС Украины протранспортировал 64,8 млн. куб. м природного газа для нужд украинской инфраструктуры и потребителей. Импорт газа из ЕС в Украину составил - 9,5 млн куб. м, собственная добыча - более 50 млн куб. м. Компания сохраняет операционный и технологический контроль над украинской ГТС, выполняет свои обязательства по транспортировке газа потребителям.
24 февраля президент РФ Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
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