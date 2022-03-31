Ветер и Солнце заняли рекордную долю в выработке электроэнергии в мире в 2021 году — более 10 %

Из отчёта аналитической компании Ember следует, что в 2021 году во всём мире за счёт энергии ветра и Солнца было выработано 10 % электроэнергии, что стало новым рекордом. Всего за счёт чистых источников энергии, к которым также относятся ядерная энергия, гидроэлектростанции и биотопливо было выработано 38 % мирового годового объёма электричества, что даже больше, чем от сжигания угля. Это даёт надежду на обуздание возможного климатического кризиса.

Согласно Парижскому соглашению по климату, рост глобальной средней температуры в мире желательно ограничить 1,5 °C от доиндустриального уровня. Для этого потребуется сохранить средний 10-летний прирост выработки энергии от Солнца и ветра на уровне 20 % как минимум до 2030 года. В 2021 году, например, производство солнечной энергии в мире выросло на 23 %, а ветровой - на 14 %. В совокупности на оба возобновляемых источника приходилось 10,3 % от общего объёма мирового производства электроэнергии, что на 1 % больше, чем в 2020 году. При сохранении установленного темпа и в случае распространения этой практики во всех странах мира цели Парижского соглашения вполне достижимы, делают вывод аналитики.

Если взглянуть на отчёт Ember более детально, то можно узнать, что за счёт Солнца и ветра более 10 % электроэнергии вырабатывают 50 стран на Земле. Только за последние два года самый быстрый переход с ископаемых источников на Солнце и ветер произошёл в Нидерландах, Австралии и Вьетнаме. В 10 странах за счёт Солнца и ветра вырабатывается более 25 % электроэнергии, среди которых лидирует Дания с долей 52 %.

Несмотря на рост ветровой и солнечной энергетики, производство электроэнергии на угле также демонстрирует самые высокие темпы роста. С одной стороны, это происходит на фоне возобновления экономической активности на поздних этапах пандемии COVID-19 (которая, впрочем, пока не закончилась), а с другой стороны, украинские события заставляют определённые страны искать срочную замену углеводородам из России. Возвращаясь к углю, отметим, что в 2021 году угольная энергетика увеличила выработку на 9 % до 10 042 ТВт·ч или до 59 % от глобального спроса на электричество.

Как отмечают аналитики, потребность в электроэнергии в 2021 году выросла на «одну Индию» или на 5,4 % (на 1 414 ТВт·ч). При сохранении набранного темпа в приросте выработки электричества от энергии Солнца и ветра мир может вскоре приблизиться к моменту, после которого любой прирост в потребности будет удовлетворяться за счёт этих возобновляемых источников, уверены в компании Ember.

Кроме угля свой вклад в увеличение выработки электроэнергии внёс природный газ. Доля газа в мировой энергетике увеличилась в 2021 году на 1 %. Вместе уголь и газ и, вероятно, нефтепродукты привели к рекордному увеличению выбросов парниковых газов в 2021 году, превысив прежний рекорд, установленный в 2018 году. Наибольший рост спроса на уголь был зафиксирован в Китае - на 13 % в 2021 году по сравнению с уровнем 2019 года, до пандемии. При этом Китай вошёл в шестёрку стран, вклад Солнца и ветра в энергетику которых был одним из самых больших в мире. Китай продолжит «коптить небо», но он также стремится стать улеродно нейтральным, хотя как быстро это произойдёт, предсказать сегодня тяжело.