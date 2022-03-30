Минэнерго ввело порядок ограниченных пропорциональных расчетов «ГарПок» с ВИЭ-генерацией на период военного положения

Министерство энергетики ввело временный порядок ограниченных пропорциональных расчетов госпредприятия "Гарантированный покупатель" с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), а также с компаниями ГП "НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго" по долгам за 2020-21 годы на период действия военного положения.

В соответствии с соответствующим приказом Минэнерго, текст которого находится в распоряжении агентства "Интерфакс - Украина", "ГарПок" должен распределять средства от продажи "зеленой" э/э по видам возобновляемой генерации в четко установленных пропорциях. В частности, за каждые 10 дней и по результату календарного месяца уровень оплаты э/э солнечной генерации в расчете от средневзвешенного тарифа на 2021 год должен составлять 15%, ветряной – 16%, малой гидроэнергетики – 35%, э/э из биогаза – 40% и э/э из биомассы – 60%.

Остаток средств после расчетов с ВИЭ будет распределяться "ГарПок" на погашение задолженности за э/э за 2020-21 годы перед "Энергоатом" в размере 60% и на погашение задолженности за э/э, купленную на балансирующем рынке в 2021 году перед "Укрэнерго" – 40%.

В случае нехватки у "ГарПок" средств для расчетов с ВИЭ в указанных размерах, распределение оплаты осуществляется пропорционально установленным показателям, а расчеты с "Энергоатом" и "Укрэнерго" приостанавливаются.