В Германии прошли обыски в офисах «Газпрома» - СМИ

Чиновники Европейского Союза провели обыск в офисах немецких подразделений российского газового монополиста "Газпром" в рамках расследования его роли в повышении цен на континенте до рекордных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники посетили офисы компаний, в частности, Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, которые обеспечивают около 20% немецкого рынка.

Обыски прошли на фоне активизации расследования в Европе относительно того, повлекло ли поведение "Газпрома" резкий рост цен на газ и усилило энергетический кризис в регионе.

Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.

Германия и G7 отвергли этот ультиматум в понедельник.

Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.