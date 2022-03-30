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В Германии прошли обыски в офисах «Газпрома» - СМИ
21:46 30.03.2022 |
Чиновники Европейского Союза провели обыск в офисах немецких подразделений российского газового монополиста "Газпром" в рамках расследования его роли в повышении цен на континенте до рекордных.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновники посетили офисы компаний, в частности, Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, которые обеспечивают около 20% немецкого рынка.
Обыски прошли на фоне активизации расследования в Европе относительно того, повлекло ли поведение "Газпрома" резкий рост цен на газ и усилило энергетический кризис в регионе.
Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.
Германия и G7 отвергли этот ультиматум в понедельник.
Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.
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