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ЧАЭС запитана от энергосистемы Беларуси - глава ГАЗО
19:44 30.03.2022 |
Чернобыльская атомная станция (ЧАЭС) получает электроснабжение из Беларуси, сообщил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко.
"Станция заживлена. Но запитана за счет Беларуси. На территории самого Чернобыля и других территориях зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует", - сказал он в эфире общенационального телемарафона UA вместе в среду.
По словам Крамаренко, персонал станции, несколько дней назад сменивший тех работников, которые оставались на станции в день ее захвата 24 февраля почти 600 часов, поддерживает станцию в безопасном режиме.
"Здесь мы рисков не видим", - отметил глава ГАЗО.
Впрочем, он обратил внимание, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенные на территории зоны, не менее опасны самой ЧАЭС.
"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках", - подчеркнул Крамаренко.
Кроме того, он пояснил, что автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения также не работает, и агентству неизвестно, что происходит в зоне в плане радиационного загрязнения.
Крамаренко также отметил, что не встречался з главой МАГАТЭ Гросси в ходе его визита в Украину, но со своей стороны ГАЗО неоднократно информировало агентство о ситуации на ЧАЭС, в том числе потере мониторинга показателей радиации.
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