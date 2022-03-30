ЧАЭС запитана от энергосистемы Беларуси - глава ГАЗО

Чернобыльская атомная станция (ЧАЭС) получает электроснабжение из Беларуси, сообщил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко.

"Станция заживлена. Но запитана за счет Беларуси. На территории самого Чернобыля и других территориях зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует", - сказал он в эфире общенационального телемарафона UA вместе в среду.

По словам Крамаренко, персонал станции, несколько дней назад сменивший тех работников, которые оставались на станции в день ее захвата 24 февраля почти 600 часов, поддерживает станцию в безопасном режиме.

"Здесь мы рисков не видим", - отметил глава ГАЗО.

Впрочем, он обратил внимание, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенные на территории зоны, не менее опасны самой ЧАЭС.

"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках", - подчеркнул Крамаренко.

Кроме того, он пояснил, что автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения также не работает, и агентству неизвестно, что происходит в зоне в плане радиационного загрязнения.

Крамаренко также отметил, что не встречался з главой МАГАТЭ Гросси в ходе его визита в Украину, но со своей стороны ГАЗО неоднократно информировало агентство о ситуации на ЧАЭС, в том числе потере мониторинга показателей радиации.

