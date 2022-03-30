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НКРЭКУ упростила присоединение к газораспределительным системам во время военного положения
15:09 30.03.2022 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила присоединение потребителей к газораспределительным системам во время военного положения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает НКРЭКУ.
"29 марта 2022 года Регулятор на своем заседании принял постановление «Об особенностях предоставления услуг по присоединению к газораспределительным системам во время действия военного состояния», которым упрощается процедура присоединения к газораспределительным системам предприятий с учетом их приоритетности и стратегической важности для государства во время военного состояния" , - говорится в сообщении.
В частности, урегулированное присоединение объектов заказчиков относительно которых имеется справка военной администрации о необходимости срочного присоединения объектов, используемых для удовлетворения потребностей военных администраций, а также других предприятий, независимо от формы собственности, выполняющих мобилизационное задание по заключенным договорам, Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины, правоохранительных органов и сил гражданской защиты.
В таком случае услуга по присоединению должна предоставляться в сжатые сроки.
Кроме того, Регулятор уменьшил количество документов для получения услуги по присоединению во время военного состояния и предоставил возможность выполнения строительно-монтажных работ с использованием материалов и/или оборудования заказчика.
Как сообщалось, ранее НКРЭКУ упростила порядок присоединения к электросетям во время военного положения.
24 февраля президент России Путин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
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