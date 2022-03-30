Cadogan Petroleum возобновляет добычу в Украине

Британская нефтегазовая компания с активами на Западной Украине Cadogan Petroleum plc, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, сообщила о возобновлении производственной деятельности.

"Все наши сотрудники в безопасности. Компания ежедневно отслеживает ситуацию и принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности и основных потребностей своих сотрудников. Активы и операции защищены", - отмечено в биржевом сообщении Cadogan в среду.

Как сообщалось, Cadogan Petroleum сообщила о временной приостановке добычи в связи с российским военным вторжением в Украину 7 марта 2022 года.

Cadogan Petroleum в 2021 году увеличила добычу нефти на 20% - до 127,662 тыс. баррелей, что соответствует среднему показателю 350 баррелей в сутки.

За первое полугодие 2021 года выручка компании выросла до $4,52 млн с $1,27 млн в первом полугодии 2020 года, а чистый убыток снизился до $0,13 млн с $1,48 млн.

По информации Cadogan Petroleum plc, 27,57% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, Мишелю Миусу - 10,65%, Вероник Салик - 7,36%, Devola SA - 7,13%, Kellet Overseas Inc - 5,74%.

