Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Cadogan Petroleum возобновляет добычу в Украине
14:14 30.03.2022 |
Британская нефтегазовая компания с активами на Западной Украине Cadogan Petroleum plc, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, сообщила о возобновлении производственной деятельности.
"Все наши сотрудники в безопасности. Компания ежедневно отслеживает ситуацию и принимает соответствующие меры для обеспечения безопасности и основных потребностей своих сотрудников. Активы и операции защищены", - отмечено в биржевом сообщении Cadogan в среду.
Как сообщалось, Cadogan Petroleum сообщила о временной приостановке добычи в связи с российским военным вторжением в Украину 7 марта 2022 года.
Cadogan Petroleum в 2021 году увеличила добычу нефти на 20% - до 127,662 тыс. баррелей, что соответствует среднему показателю 350 баррелей в сутки.
За первое полугодие 2021 года выручка компании выросла до $4,52 млн с $1,27 млн в первом полугодии 2020 года, а чистый убыток снизился до $0,13 млн с $1,48 млн.
По информации Cadogan Petroleum plc, 27,57% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, Мишелю Миусу - 10,65%, Вероник Салик - 7,36%, Devola SA - 7,13%, Kellet Overseas Inc - 5,74%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У эксначальника внутренней безопасности СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски - «Схемы»
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?
|Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cadogan Petroleum возобновляет добычу в Украине
|ЕС готов создать ускоренные торговые маршруты для Украины
|Подземные хранилища газа начали готовить к сезону закачки
|Цены на нефть 30 марта ускорили рост в ожидании данных о ее запасах в США
|Минфин согласовал с депутатами инициативу о повышении для работающих в России международных компаний прямых налогов в 1,5 раза, - Гетманцев
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.03.22
Это интересно
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью