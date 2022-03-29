ЕС, как и G7, отвергает требование РФ оплачивать газ в рублях - Еврокомиссия

"Наша позиция - такая же, как и у G7", - заявил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента России Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.
Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств "семерки", на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли требование" российской стороны оплачивать поставки газа в рублях. "Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро (в качестве оплаты - ИФ)", - пояснил представитель ЕК.