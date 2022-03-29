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В Канаде хотят ускорить реализацию своего СПГ-проекта
11:12 29.03.2022 |
Исполнительный директор занимающейся проектом корпорации LNG Newfoundland and Labrador Limited Лео Пауэр (Leo Power) заявил агентству Блумберг, что реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе.
Он отметил, что реализация проекта стоимостью 5,5 миллиарда канадских долларов в Грасси-Пойнт может быть перенесена на более ранний срок - с 2030 года на 2028 год.
Отгрузочный терминал будет производить до 2,6 миллиона тонн СПГ в год.
По словам Пауэра, преимущество проекта в том, что Ньюфаундленд находится почти в два раза ближе к Европе, чем терминалы СПГ в Мексиканском заливе, а завод будет работать на гидроэнергии, что позволит свести выбросы к минимуму.
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