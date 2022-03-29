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Правительство Японии будет добиваться от своих компаний отказа от оплаты за российский газ в рублях
09:23 29.03.2022 |
Японское правительство предложит японским компаниям, закупающим российские энергоносители, не выполнять требование России об осуществлении платежей в рублях, заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
"В соответствии с договоренностями "большой семерки", мы попросил японские компании не соглашаться на такие требования", - сказал он в ходе брифинга.
По словам чиновника, ему не известно о деталях контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.
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