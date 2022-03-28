Энергетика Украины в результате военной агрессии РФ уже потеряла $2 млрд – глава Минэнерго

Убытки энергетической отрасли от военной агрессии РФ уже исчисляются суммой в $2 млрд, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы делаем это (подсчет убытков – ЭР) ежедневно, есть соответствующий механизм. Убытки оцениваются $2 млрд", – сказал он в интервью "Экономической правде".

Министр пояснил, что в данном случае учитывается не только стоимость поврежденного или утраченного актива, но и объем электроэнергии, который мог быть произведен в обычных условиях, и соответственно, средства, которые производитель мог бы заработать от его продажи.

Галущенко уточнил, что, в частности, утрачен контроль над Луганской ТЭС ДТЭК, в то же время в результате попадания двух снарядов фактически полностью разбита Ахтырская ТЭЦ. Кроме того, обстреляны Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Черниговская ТЭЦ.

При этом ЗАЭС с 4 марта оккупирована захватчиками РФ, из шести блоков работает только два.