Добыча газа в Украине из-за войны снизилась на 15%, — Галущенко

С начала военной агрессии со стороны Российской Федерации добыча природного газа в Украине сократилась на 15%. Соответствующее заявление в интервью "Экономической правда" сделал министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе "Укргаздобычу" и частные компании", - сообщил он.

По его словам, "Укргаздобыча" заморозила определенные объекты в Харьковской области, в той части, которая ближе к востоку.

Галущенко сообщил, что там было несколько ситуаций на первую-вторую неделю войны, когда на Шебелинку начали долетать снаряды, и они понемногу начали консервировать.

"Они (россияне - ред.) заходили на несколько газораспределительных станций. Пока мы не видим каких-либо действий по попытке их повредить", - добавил министр.