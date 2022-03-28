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Добыча газа в Украине из-за войны снизилась на 15%, — Галущенко
16:40 28.03.2022 |
С начала военной агрессии со стороны Российской Федерации добыча природного газа в Украине сократилась на 15%. Соответствующее заявление в интервью "Экономической правда" сделал министр энергетики Герман Галущенко.
"Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе "Укргаздобычу" и частные компании", - сообщил он.
По его словам, "Укргаздобыча" заморозила определенные объекты в Харьковской области, в той части, которая ближе к востоку.
Галущенко сообщил, что там было несколько ситуаций на первую-вторую неделю войны, когда на Шебелинку начали долетать снаряды, и они понемногу начали консервировать.
"Они (россияне - ред.) заходили на несколько газораспределительных станций. Пока мы не видим каких-либо действий по попытке их повредить", - добавил министр.
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