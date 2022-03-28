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Financial Times: планы России по СПГ-проектам в Арктике под угрозой
13:44 28.03.2022 |
Планы России по производству сжиженного природного газа в Арктике находятся под угрозой из-за санкций против российского судоходства, которые могут повлиять на строительство танкеров для транспортировки СПГ в арктических условиях. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей компаний.
Издание пишет, что, "поскольку российские партнеры и клиенты международных верфей находятся в санкционных списках, а ЕС запрещает экспорт судов, морских навигационных систем или оборудования в Россию для большинства целей, заказы теперь под сомнением", - пишет издание.
Как сообщает газета, строительство ледокольных танкеров нового поколения зависит от иностранных компаний - от корейских судостроителей до американских и финских морских инженерно-конструкторских предприятий, а также от малоизвестной французской компании, обладающей монополией на технологию, жизненно важную для транспортировки сжиженного природного газа.
Корейские Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, которые работают вместе с российской верфью "Звезда" над строительством танкеров, а также Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering заявили изданию, что хотя они допускают потенциальные проблемы с оплатой существующих заказов, они пока намерены выполнять свои российские контракты в обычном режиме.
В то же время руководитель одного из европейских поставщиков оборудования сообщил, что "технология для танкеров для российского использования, является продуктом, попадающим под санкции, а потому работать над этими проектами практически невозможно". Название компании-поставщика не приводится. В Сеуле, отмечает газета, есть опасения, что образовавшуюся "брешь" заполнит Китай, однако, по мнению аналитиков, судостроительные мощности КНР заняты на ближайшие годы.
Судьба заказов может также зависть от французской инжиниринговой компании Gaztransport & Technigaz (GTT), единственного в мире поставщика морских резервуаров для СПГ. Компания пока продолжает свою работу с Россией, но оценивает санкции и уже заявляла о возможных рисках для ряда своих контрактов, пишет издание.
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