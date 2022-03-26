В Катаре назвали возможный срок отказа ЕС от топлива из России

Заменить российский газ в Европе газом от других производителей не получится за один день, на это нужны пять-семь лет, заявил на международной конференции Doha forum госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

"Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет", - отметил министр.

По его словам, до начала войны в Украине Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ после увеличения его мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год. Аль-Кааби указал, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, но 85% его экспорта СПГ в настоящий момент - это долгосрочные контракты в основном с азиатскими странами.

Ранее администрация США сообщила, что США будут работать с партнерами, чтобы обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу, как минимум 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году, сообщил Белый дом.

