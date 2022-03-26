Украина готова предоставить свои ПХГ для создания общей европейской платформы закупки газа

Украина приветствует решение европейских государств о создании платформы для совместной закупки газа и готова предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса ресурса, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Украина имеет значительные мощности для хранения природного газа – наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", – написал он в своем Facebook в субботу.

По его словам, несмотря на полномасштабную военную агрессию со стороны россии, Украина продолжает быть мощным и надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности.

"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", – выразил убеждение министр энергетики.

При этом он обратил внимание, что в выводах по результатам заседания Европейского Совета инициатива по созданию платформы для совместной закупки газа, над которой начали работу европейские страны, открыта для Украины.

Как сообщалось, в систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).