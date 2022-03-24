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Польша не будет исполнять прихоть Путина об оплате за газ в рублях, - PGNiG
15:27 24.03.2022 |
Россия не может потребовать оплаты за газ в российских рублях, поскольку это противоречит условиям заключенных договоров.Об этом президент Польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский сообщил на пресс-конференции, информирует TVN24.
Он подчеркнул, что действующий "Ямальский контракт" на поставку российского газа в Польшу предусматривает установленный способ расчета за газ и ни одна из сторон не может его изменять.
"В договоре, детали которого я не могу раскрыть, предусмотрен способ оплаты. Сторона договора не может свободно и по своему усмотрению изменять способ оплаты платежей. Мы будем выполнять договор в соответствии с нашими обязательствами", - заявил президент PGNiG, комментируя заявление российского президента Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли.
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Контракты уже подписаны. И в контрактах указано, что платить нужно в конкретной валюте.
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