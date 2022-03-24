Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн - ДАЗВ

Российские оккупанты разграбили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн, передает Энергореформа.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

"Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий", - отмечается в сообщении.

Лаборатория выполняла стратегические функции проведения характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения по физическим, химическим и радиационным показателям, аналитической помощи при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов к спецификациям, разработку необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации.

Лаборатория также оказывала аналитические услуги по вопросам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за исполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с РАО, консультационную поддержку органам госуправления по реализации Концепции развития зоны отчуждения.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые попали в руки врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - добавили в ДАЗВ.