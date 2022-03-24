Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн - ДАЗВ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн - ДАЗВ

 

Российские оккупанты разграбили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн, передает Энергореформа.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

"Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий", - отмечается в сообщении.

Лаборатория выполняла стратегические функции проведения характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения по физическим, химическим и радиационным показателям, аналитической помощи при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов к спецификациям, разработку необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации.

Лаборатория также оказывала аналитические услуги по вопросам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за исполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с РАО, консультационную поддержку органам госуправления по реализации Концепции развития зоны отчуждения.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые попали в руки врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - добавили в ДАЗВ.

 

ПО РУБРИКАМ

10:52 Альфа-банку придется сменить владельцев после войны – НБУ

10:47 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.03.22

10:33 Остаток средств на корсчетах банков 24.03.22

10:20 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.03.2022

08:12 Золото 24 марта продолжает дорожать как актив-убежище

08:04 Доллар укрепляется 24 марта в ожидании выхода статистики по США

07:53 Фондовые индексы США 23 марта закрылись снижением

23.03 Western Union останавливает работу в России и Беларуси

23.03 НБУ отменил для банков норматив краткосрочной ликвидности Н6 в связи с введением NSFR

23.03 Объем гривневой наличности сократился впервые с начала войны – глава Совета НБУ

23.03 Банк ING прекращает финансирование новых нефтегазовых проектов

23.03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.03.22

23.03 Центробанки Украины и Польши подписали договор о валютном свопе объемом до $1 млрд

23.03 Курс фунта 23 марта перешёл к снижению против доллара

23.03 Фондовые биржи АТР 23 марта закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

• дальше…

10:47 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.03.22

09:38 Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн - ДАЗВ

09:32 Правительство упростило процедуры импорта строительной продукции

09:25 Что предусматривает и как проходит легализация игорного бизнеса в Украине 2022

08:35 Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов

08:12 Золото 24 марта продолжает дорожать как актив-убежище

08:08 Стоимость нефти 24 марта немного снижается в рамках коррекции

23.03 ЕИБ перечислил Украине еще EUR200 млн - Банк

23.03 ЕК обяжет заполнить ПХГ к ноябрю на 80%, внедряет сертификацию операторов для борьбы с «внешним влиянием»

23.03 Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей

• дальше…

11:24 Япония планирует удвоить гуманитарную помощь и кредиты Украине

11:06 КНДР испытала новый тип межконтинентальной баллистической ракеты - Минобороны Японии

10:58 Франция провела испытания модернизированной ядерной ракеты

10:00 Лизингодатели требуют от России вернуть более 500 самолетов

09:38 Российские оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью EUR6 млн - ДАЗВ

09:24 НАТО хочет направить в Восточную Европу дополнительные войска

09:24 Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова его купить

08:39 Великобритания передаст Украине 6 тысяч ракет

08:27 США озвучили Китаю «красные линии» по помощи РФ

08:21 США и ЕС обвиняют Россию в совершении военных преступлений

08:15 Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ о гуманитарной ситуации в Украине

23.03 Western Union останавливает работу в России и Беларуси

23.03 Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России

23.03 Доступ к сервису «Google Новости» заблокирован в России

23.03 ЕК обяжет заполнить ПХГ к ноябрю на 80%, внедряет сертификацию операторов для борьбы с «внешним влиянием»

• дальше…

08:35 Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов

23.03 Кабмин разрешил водителям легковых авто на период военного положения управлять грузовиками

21.03 Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами

21.03 В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды

18.03 6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

10.03 Украина продлила карантин по Covid до конца мая

• дальше…

09:24 Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова его купить

08:39 Великобритания передаст Украине 6 тысяч ракет

08:15 Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ о гуманитарной ситуации в Украине

23.03 Швеция предоставит Украине еще 5000 единиц противотанкового оружия

23.03 Саммит НАТО может согласовать дополнительную военную помощь Украине - Столтенберг

23.03 ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации - СМИ

23.03 Дуда отклонит проект миротворческой миссии в Украине, если не получит одобрения США - СМИ

22.03 Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского

22.03 США и другие страны обсуждают предоставление Украине систем ПВО большой дальности - Пентагон

22.03 США уже начали отправку новой партии оружия в Украину

22.03 Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий

21.03 США могут передать Украине советские ЗРК «Оса» - WSJ

21.03 Еврокомиссия обещает как можно быстрее дать заключение о готовности Украины к членству в ЕС

21.03 ЕС увеличит военную помощь Украине до 1 млрд евро - МИД Германии

20.03 Зеленский одобрил увеличения расходов на оборону на 67,6 млрд грн

• дальше…

23.03 Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России

23.03 В PlayStation добавили украинскую локализацию

23.03 К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз

22.03 SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»

22.03 Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома

22.03 Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой

21.03 На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram

21.03 AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем

21.03 Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов

20.03 Настоящая нанотехнология: учёные представили энергонезависимые частотные резонаторы из стеклянных нанострун

17.03 Представлен Redmi K50 — первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8100

17.03 Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro

17.03 Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году

17.03 Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году

17.03 Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно