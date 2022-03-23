Путин поручил принимать оплату за поставленный в Европу газ в рублях

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.

Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

Все иностранные потребители должны иметь возможность проведения платежей за российский газ в рублях, заявил президент РФ.

При этом он сказал, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.

"За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад фактически подвел риск под надежностью своих валют... Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть невыполненными", - заявил президент РФ.

Путин сказал, что возможность проведения оплаты в российских рублях за поставленный газ в "недружественные страны" должна быть осуществлена ​​в "кратчайшие сроки".

Украина и ряд других стран настаивают на запрещении импорта в ЕС энергоресурсов из России. Они утверждают, что президент РФ Владимир Путин финансирует войну за счет доходов в несколько сотен миллионов евро ежедневно от продажи газа и нефти.

Евросоюз на фоне острой конфронтации в отношениях с Москвой настроен в течение пяти лет избавиться от энергетической зависимости от России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против бойкота импорта энергоресурсов из России на фоне войны с Украиной.