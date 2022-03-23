О необходимости строить атомные электростанции заговорили во всём мире

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон наиболее ярко представил актуальную тенденцию в энергетике. Он назвал её «ядерным ренессансом». Развитые страны около 20 лет вели политику сворачивания АЭС. Это, а также отсутствие настоящих альтернатив привело к крупнейшему за десятилетия энергетическому кризису в Европе. Теперь придётся всё возвращать, в улучшенном виде.

Впрочем, это не только проблема Европы. Потребление энергии растёт во всём мире, и мирный атом по-прежнему остаётся единственной возможностью получать её без «дыма и копоти». Важно отметить, что стремление к получению энергии из возобновляемых источников никуда не делось. Энергия Солнца, ветра, волн и от других «зелёных» источников будет добываться во всё возрастающих объёмах.

В то же время общество начинает осознавать, что на время переходного периода заменить АЭС, нефть, уголь и газ просто нечем. А альтернативой ископаемому топливу может быть только атомная энергетика, поэтому о ней начинают думать даже те страны, где её никогда не было, например, в Сингапуре. Так, на днях в докладе Управления энергетического рынка (EMA) Сингапура прозвучало заявление, что ядерная энергетика может обеспечить до 10 % электроэнергии этому городу-государству.

Сингапур пока не готов немедленно строить атомные электростанции. Однако в стране рекомендовано присмотреться к малым атомным реакторам, как к источнику безуглеродной энергетики будущего. Сингапур намерен стать климатически нейтральным к 2050 году. Этих целей нельзя будет достичь, опираясь исключительно на электростанции на ископаемом топливе и на возобновляемую энергетику.

Похожие заявления прозвучали из ЮАР. Единственная в стране АЭС вырабатывает около 5 % электричества, а почти 80 % генерируется на угольных электростанциях. На долю возобновляемых источников приходится доля в 12 %. Власти ЮАР также рассчитывают снизить выбросы углерода до нуля к 2050 году. Очевидно, одной возобновляемой энергетикой тут не обойтись. Без новых атомных электростанций двигаться к намеченной цели будет невозможно.

В заключение вернёмся к Европе. Власти Бельгии, которые три месяца назад постановили закрыть все АЭС в стране к 2025 году, теперь передумали это делать. Во всяком случае, две последние атомные электростанции, запланированные к остановке в 2024 году, коалиционное правительство просит не останавливать до 2035 года. Соответствующий проект подан на утверждение Советом министров Бельгии и может быть утверждён в конце текущего месяца.