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Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в энергетике
20:53 20.03.2022 |
Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе визита в Доху в воскресенье, 20 марта. Он отметил, что это - шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения в Украину.
После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что, к его большому удовлетворению, стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил и "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.
Поставки сжиженного газа из Катара
По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.
Катар - один из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). До отбытия с визитом в Доху, Хабек заявлял, что речь идет и о краткосрочных, и о долгосрочных поставках газа из Катара. Министр сообщил о намерении форсировать сооружение в Германии терминалов для приема СПГ.
Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности. В этих сферах немецкие фирмы могут предложить многое, отмечает агентство dpa.
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