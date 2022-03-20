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На ЧАЭС проведена частичная ротация персонала
20:02 20.03.2022 |
Чернобыльской АЭС сообщила в воскресение о проведении частичной ротации персонала и эвакуации лиц, которые находились на территории оккупированной станции.
"За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 лиц сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), 1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 сталкеров", - указывается в сообщении ГСП "Чернобыльская АЭС" в Facebook.
На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.
Отмечается, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.
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