Украина сможет импортировать электроэнергию из стран Европы в ближайшие недели-месяцы

Об этом сообщил глава госкомпании Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге 17 марта.

По его словам, на первом этапе, после синхронизации энергетических систем Украины и Европы 16 марта, европейцы будут проводить анализ: как работают энергосети обеих сторон в таком режиме.

Впоследствии Укрэнерго инициирует диалог о постепенных коммерческих поставках электроэнергии из стран Евросоюза на украинский рынок, добавляет Кудрицкий.

"Это не будет сразу 2 ГВт, физически доступных, это будет постепенное наращивание коммерческих перетоков. Европейцев будут смотреть насколько эти перетоки влияют на безопасность их энергосистем, если все нормально, перетоки будут наращиваться", - сказал глава Укрэнерго.

Он прогнозирует, что полноценный импорт электроэнергии из стран ЕС может начаться в ближайшие недели-месяцы.

До этого Украина сможет импортировать электроэнергию из европейских стран только в аварийном режиме.