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Украина сможет импортировать электроэнергию из стран Европы в ближайшие недели-месяцы
16:16 17.03.2022 |
Об этом сообщил глава госкомпании Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге 17 марта.
По его словам, на первом этапе, после синхронизации энергетических систем Украины и Европы 16 марта, европейцы будут проводить анализ: как работают энергосети обеих сторон в таком режиме.
Впоследствии Укрэнерго инициирует диалог о постепенных коммерческих поставках электроэнергии из стран Евросоюза на украинский рынок, добавляет Кудрицкий.
"Это не будет сразу 2 ГВт, физически доступных, это будет постепенное наращивание коммерческих перетоков. Европейцев будут смотреть насколько эти перетоки влияют на безопасность их энергосистем, если все нормально, перетоки будут наращиваться", - сказал глава Укрэнерго.
Он прогнозирует, что полноценный импорт электроэнергии из стран ЕС может начаться в ближайшие недели-месяцы.
До этого Украина сможет импортировать электроэнергию из европейских стран только в аварийном режиме.
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