Польша объявила об отказе от российского газа с 2023 года

Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря, заявил в четверг уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский в эфире радио RMF FM.

"Долгосрочный контракт истекает в декабре этого года. Больше покупать газ у российских поставщиков мы не будем", - сказал Наимский.

Российский газ занимает примерно 50% в энергобалансе Польши, но польское правительство уверено, что сможет его заменить. У энергетической компании PGNiG есть портфель контрактов, заменяющих газ из России, а оператор газотранспортной системы Gaz-System завершает необходимые проекты, чтобы его можно было доставить.

В октябре 2021 года планируется ввести в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Балтийское море, завершается строительство интерконнекторов с Литвой и Словакией. Есть также терминал в Свиноуйсьце для приема сжиженного газа.

"Одним словом, мы будем готовы", - заявил Наимский.

Он считает, что газ из других источников не будет намного дороже российского, потому что Европа является частью глобального рынка и рано или поздно цены стабилизируются.