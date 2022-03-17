Украина не будет повышать цены на э/э для населения в условиях войны – министр энергетики

Украина не собирается повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Безусловно, никто тарифы повышать не будет. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который бы помог всем генерациям спокойно пройти этот период", – сказал Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что склоняется к сохранению действующей модели спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии, хотя падение уровня расчетов за э/э, в том числе и со стороны бытовых потребителей, сказалось и на участвующей в ПСО генерации ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергатом".

"Есть вопросы, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать механизм, который есть", – указал министр.

Как сообщалось, по словам Галущенко уровень расчетов на рынке э/э с начала войны упал на 30%.

Действующая модель финансового ПСО рассчитана на период с 1 октября 2021 года по 31 апреля 2022 года. Согласно этой модели, "Энергоатом" и "Укгидроэнерго" получили право продавать ресурс на рынке и за счет доходов компенсировать поставщикам универсальных услуг (ПУУ) тарифы для населения. В рамках внедрения новой модели ПСО для потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч/месяц был установлен более низкий тариф – 1,44 грн/кВт-ч. В Минэнерго подсчитали, что таких потребителей около 80%. Для всех остальных действует ранее установленный тариф в 1,68 грн/кВт-ч.