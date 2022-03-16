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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война снизила уровень расчетов на энергорынке примерно на 30% - глава Минэнерго

21:54 16.03.2022 |

Новости ТЭК

 

Уровень расчетов на украинском рынке электроэнергии с начала развязанной Россией войны упал ориентировочно на 30%, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ключевая проблема на рынке - это падение расчетов. По факту, уровень расчетов в системе упал за дни войны примерно на 30%", - сказал Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, в большинстве случаев это связано с реальной потерей платежеспособности потребителей из-за боевых действий, хотя не исключены случаи злоупотребления ситуацией.

Он отметил, что сейчас Минэнерго с ключевыми игроками на рынке прорабатывает варианты решения этой проблемы.

Галущенко указал, что министерство также рассчитывает на поддержку ликвидности рынка со стороны международных партнеров.

"Мы обратились к нашим международным партнерам, чтобы они помогли нам повысить ликвидность рынка с помощью внешних ресурсов, поддержать, прежде всего, нашу генерацию", - пояснил министр.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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