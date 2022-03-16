Украинская энергосистема объединена с европейской - глава правления «Укрэнерго»

Украинская энергосистема объединена с европейской, доказав свою стабильность и надежность в тяжелейших условиях военной агрессии РФ, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"21 день войны, разрушений, борьбы, но сегодня мы можем сказать - украинская энергосистема объединена с европейской", - отметил Кудрицкий в видеообращени в своем Facebook в среду.

Он подчеркнул, что украинская энергосистема за 21 день работы доказала свою стабильность.

"Конечно, это вопрос доверия. Это вопрос безопасности, потому что, начиная с сегодняшнего дня, даже в случае серьезных повреждений нашей энергетической инфраструктуры, мы будем иметь надежный источник энергоснабжения от наших европейских партнеров", - пояснил глава НЭК.

Как сообщалось, ENTSO-E согласилось начать с 16 марта пробную синхронизацию континентально-европейской энергосистемы с энергосистемами Украины и Молдовы.

