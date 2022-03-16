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Украинская энергосистема объединена с европейской - глава правления «Укрэнерго»
16:46 16.03.2022 |
Украинская энергосистема объединена с европейской, доказав свою стабильность и надежность в тяжелейших условиях военной агрессии РФ, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"21 день войны, разрушений, борьбы, но сегодня мы можем сказать - украинская энергосистема объединена с европейской", - отметил Кудрицкий в видеообращени в своем Facebook в среду.
Он подчеркнул, что украинская энергосистема за 21 день работы доказала свою стабильность.
"Конечно, это вопрос доверия. Это вопрос безопасности, потому что, начиная с сегодняшнего дня, даже в случае серьезных повреждений нашей энергетической инфраструктуры, мы будем иметь надежный источник энергоснабжения от наших европейских партнеров", - пояснил глава НЭК.
Как сообщалось, ENTSO-E согласилось начать с 16 марта пробную синхронизацию континентально-европейской энергосистемы с энергосистемами Украины и Молдовы.
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