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Норвегия планирует летом увеличить поставки газа в Европу
13:45 16.03.2022 |
Норвегия в ближайшие месяцы расширит разработку газовых месторождений с целью увеличить поставки газа в Европу уже летом. Скорректированные разрешения правительства на разработку месторождения Усеберг в акватории Норвежского моря могут позволить увеличить экспорт газа до 30 сентября на один миллиард кубометров", - сообщила компания-оператор Equinor в среду, 16 марта.
В сообщении отмечается, что 1,4 млрд кубов газа покроют потребности почти 1,4 млн европейских домохозяйств в 2022 году. В компании также надеются нарастить добычу газа на месторождении Хейдрун в текущем году на 0,4 млрд кубов. Есть планы увеличить добычу газа и на месторождении Тролль - крупнейшем в Северном море.
Equinor рассчитывает на то, что отсрочка некоторых ремонтных работ и другие коррективы позволят Норвегии поддержать европейские страны, столкнувшиеся с нехваткой газа из-за сокращения поставок российского топлива.
Второй после России производитель нефти в Европе
Норвегия - второй после России производитель нефти в Европе. Ежедневно Норвегия добывает около четырех миллионов баррелей нефтяного эквивалента, который распределяется почти поровну между нефтью и газом. По данным Equinor, Норвегия покрывает почти 25 процентов потребностей Евросоюза в природном газе.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) 16 марта отправляется с визитом в Норвегию. С посещения этой страны начнется целая серия заграничных турне Хабека с целью диверсифицировать поставки газа в Германию. "Российская агрессия в Украине более чем ясно продемонстрировала, что мы должны стать независимыми от импорта российских энергоносителей", - указал немецкий министр.
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