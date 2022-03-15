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Рада приняла закон об увеличении ренты на добычу газа
19:34 15.03.2022 |
Верховная Рада приняла закон №7038-д об увеличении ренты на добычу газа на время военного положения и чрезвычайного состояния, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").
"№7038-д - увеличение ренты на добычу газа на время военного положения и чрезвычайного состояния", - отметил нардеп законопроект как принятый в своем сообщении в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, за законопроект проголосовало 270 депутатов при необходимых 226 голосах.
Как сообщалось, 23 февраля комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом доработанный законопроект №7038-д о повышении ренты на газ.
Как указала заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе заседания, доработанная версия законопроекта предусматривает рост поступлений в бюджет на 30,6 млрд грн в 2022 году за счет частных газодобытчиков.
"Собранные деньги будут направлены на финансирование повышения зарплат военным, на обеспечение выплат по "еПоддержке" - это основные направления", - указала она.
По словам замминистра, доработанный законопроект предполагает сохранение действующих ставок ренты при цене реализации газа до $400/тыс. куб. м.
"Сверхприбыль, начиная от $401/тыс. куб. м, будет рассчитываться по повышенной ставке, которая для старых скважин больше в 2,2 раза, для новых - в три раза. Таким образом, рентабельность заложенная при планировании бурения, будет сохранена для предприятий. Нынешние ставки вводились в 2018 году, когда цена газа не превышала $300/тыс. куб. м", - пояснила она.
В настоящее время рента при добыче газа на старых скважинах для залежей на глубине до 5 км составляет 29%, на глубине свыше 5 км - 14%.
При добыче газа на новых скважинах, пробуренных с 2018 года, рента для залежей на глубине до 5 км составляет 12%, на глубине свыше 5 км - 6%.
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