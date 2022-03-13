Украина просит МАГАТЭ отстранить россиян от принятия решений в ходе войны

Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергетике с предложением отстранить россиян от процесса принятия решений по украинским вопросам.

Об этом в интервью рассказал и.о. Госатомрегулирования Олег Кориков, сообщает пресс-служба ведомства.

"На решение МАГАТЭ оказывается очень сильное влияние со стороны российской федерации, поскольку в Агентстве работают многие россияне", - объясняю он.

Он отметил, что из постоянного руководящего состава Агентства около 100 человек являются гражданами РФ, в том числе заместитель гендиректора, руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Кориков заявил, что Украина обратилась к МАГАТЭ с предложением отстранить россиян от участия в принятии решений по украинским вопросам.

"Мы даже настаиваем отстранить их от ознакомления с документами, поступающими из Украины в МАГАТЭ. Но пока решение не принято", - добавил он.