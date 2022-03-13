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Гендиректор МАГАТЭ решил приехать в Киев
08:42 13.03.2022 |
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.
Об этом говорится в сообщении Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в Telegram-канале, передают Українські Новини
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев, проинформировал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Марафона Единения", - говорится в нем.
Он подчеркнул, что дата визита еще не определена.
Котин добавил, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.
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