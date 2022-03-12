Британцы поставили рекорд температуры плазмы в компактном термоядерном реакторе — «термояд в каждый дом» обретает черты

Британская компания Tokamak Energy сообщила о достижении рекордной температуры плазмы в сферическом токамаке ST40. Плазма в рабочей камере реактора была разогрета до 100 млн °C. Это порог, за которым лежит путь к коммерческим установкам. Путь этот продлится ещё не менее десяти лет, но извилистая тропинка уже обещает превратиться в прямую дорогу к бесконечной и чистой энергии.

Компания Tokamak Energy своей разработкой стремится показать, что относительно компактный и поэтому условно недорогой термоядерный реактор реально разработать, собрать и запустить в работу. Четыре года назад компания запустила прототип реактора ST40 и добилась в нём нагрева плазмы до 15 млн °C. После анализа данных установка была модернизирована и теперь на ней получен рекордный для сферических токамаков результат - 100 млн °C. Для обычных термоядерных реакторов с тороидальной рабочей камерой это давно не рекорд, но для сферических токамаков это новая ступенька в достижениях.

Сферические токамаки позволяют удерживать плазму при намного меньшей индукции магнитного поля, если сравнивать их с обычными токамаками и стеллараторами. Нетрудно понять, что это ведёт к ощутимой экономии в процессе эксплуатации установок.

В случае установки ST40 компании Tokamak Energy примечательным можно считать то, что разработка и производство прототипов ведётся за счёт частных средств. Более того, на работы потрачено до $70 млн, что для разработок подобного уровня выглядит фантастикой.

На следующем этапе с учётом полученного результата установка снова будет модернизирована и получит название ST-HTS. Ключевым моментом улучшения конструкции токамака станет использование электромагнитов на основе материалов с высокотемпературной сверхпроводимостью. В компании считают, что это откроет путь к проектированию прототипа коммерческого термоядерного реактора на предложенном принципе. И если запуск реактора ST-HTS состоится к середине 20-х годов, то к началу 30-х годов можно рассчитывать на запуск первой экспериментальной термоядерной установки.