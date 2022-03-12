ЕС представил план по замене 100 млрд кубометров российского газа до конца года

Европейская комиссия представила план REPowerEU, предусматривающий достижение независимости Европы от российского газа. Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

Согласно плану, страны ЕС смогут уменьшить на 100 млрд кубометров потребление газа из РФ уже до конца 2022 года. Это две трети годового импорта газа из РФ.

REPowerEU основан на двух направлениях.

Первый - диверсификация поставок и привлечение больше возобновляемых источников газа.

В частности, предполагается увеличить импорт СПГ и трубопроводов, что заменит 60 млрд кубометров российского газа. Удвоить устойчивое производство биометана, что компенсирует еще 18 млрд кубометров. Также ЕС увеличит производство и импорт возобновляемого водорода. К примеру, 20 млн тонн водорода могут заменить 50 млрд кубометров российского газа. Еще один шаг - замена природного газ на газ, производимый из возобновляемых источников.

Второе направление - ускорить переход к чистой энергии.

Планируется установить миллионы фотоэлектрических панелей на крышах домов, предприятий и фермерских хозяйств и удвоить скорость установки тепловых насосов в течение следующих пяти лет.

Уже к концу этого года около 25% электроэнергии в Европе может производится за счет солнечной энергии.

Также ЕС намерен ускорить процедуры выдачи разрешений для увеличения ветровых мощностей на берегах и на море, а также внедрить крупномасштабные проекты солнечных электростанций.

Более того, к октябрю ЕС намерен заполнить на 90% свои газохранилища, а Европейская Комиссия готова поддержать совместные закупки газа.

План также включает финансовую помощь домохозяйствам, которые не имеют возможности полностью оплачивать счета за электроэнергию.