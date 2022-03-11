Украина полностью отказывается от покупки российского ядерного топлива – Энергоатом

НАЭК "Энергоатом" сообщила, что Украина полностью отказывается от покупки российского ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.

НАЭК "Энергоатом" сообщила, что Украина полностью отказывается от покупки российского ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На российских ТВЭЛах работают девять из пятнадцати украинских атомных энергоблоков. Остальные шесть - четыре на Запорожской АЭС и еще два на Южно-Украинской - на ядерном топливе компании Westinghouse.

В 2022 году кассеты Westinghouse должны загрузить в энергоблок №3 Ровенской АЭС.

В ноябре 2021 года министр энергетики Герман Галущенко рассказывал, что у Украины есть резерв ядерного топлива на полтора года вперед. "На сегодняшний день есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440", - говорил Галущенко.