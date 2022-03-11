"Вчера наш совет директоров утвердил его (быстрый ответ на запрос о чрезвычайном финансировании) на $1,4 млрд; и за одну минуту до закрытия вчерашнего дня эти деньги были переведены на счет SDR Украины", – исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.
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Украина полностью отказывается от покупки российского ядерного топлива – Энергоатом
10:56 11.03.2022 |
НАЭК "Энергоатом" сообщила, что Украина полностью отказывается от покупки российского ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.
НАЭК "Энергоатом" сообщила, что Украина полностью отказывается от покупки российского ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.
На российских ТВЭЛах работают девять из пятнадцати украинских атомных энергоблоков. Остальные шесть - четыре на Запорожской АЭС и еще два на Южно-Украинской - на ядерном топливе компании Westinghouse.
В 2022 году кассеты Westinghouse должны загрузить в энергоблок №3 Ровенской АЭС.
В ноябре 2021 года министр энергетики Герман Галущенко рассказывал, что у Украины есть резерв ядерного топлива на полтора года вперед. "На сегодняшний день есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440", - говорил Галущенко.
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