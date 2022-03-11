Цена газа спот на TTF на закрытие 10 марта - $1525/тыс. куб. м

|Контракт
|цена, EUR/MWh
|расчётная цена, USD/ тыс. куб. м
|День вперед
|134,03
|1525
|Закрытие предыдущего дня
|144,10
|1639
|Среднее с начала месяца
|170,75
|1943
|Среднее за предыдущий месяц
|80,96
|921
Источник: Bloomberg
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
20:35 10.03.2022 |
Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" 10 марта на закрытие составила 134,03 евро за МВт ч.
|Контракт
|цена, EUR/MWh
|расчётная цена, USD/ тыс. куб. м
|День вперед
|134,03
|1525
|Закрытие предыдущего дня
|144,10
|1639
|Среднее с начала месяца
|170,75
|1943
|Среднее за предыдущий месяц
|80,96
|921
Источник: Bloomberg
|
|
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