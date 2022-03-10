Российские оккупанты вторглись на объекты ГТС Украины: есть угроза транспортировке газа в Украине и Европе - ОГТСУ

"Оператор ГТС Украины" сообщит о попытках российских военных и вооруженных группировок т.н. "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" (Луганская обл.) и "Купянск" (Харьковская обл.), а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.

"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе", - заявил украинский оператор в четверг утром.

В этой связи ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе ОГТСУ сообщил правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром", который выступает заказчиком услуги транспортировки газа по территории Украины в Европу.

