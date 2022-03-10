Вслед за ЧАЭС. МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в последние дни перестало получать данные систем мониторинга не только с Чернобыльской, но и с Запорожской АЭС, которые захвачены российскими оккупантами. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, свидетельствует пресс-релиз агентства.

Сообщения с двух АЭС перестали поступать внезапно, говорит Гросси. Причина сбоя неизвестна. Сейчас на ЗАЭС работает два энергоблока, уровень радиации там - в норме, добавил Гросси.

Системы мониторинга дистанционно осуществляют контроль за ядерным материалом и деятельностью АЭС, когда там нет инспекторов МАГАТЭ. На обеих станциях - большое количество отработанного или свежего ядерного топлива и материала, говорят в МАГАТЭ.

Что происходит на двух АЭС

В настоящее время Чернобыльская АЭС - аварийно отключена от электроэнергии из-за действий оккупантов. Это не несет угрозы, но приведет к стрессу среди персонала и ухудшению радиационной безопасности, считают в агентстве.

Однако ситуация с радиационной безопасностью и персоналом на захваченной ЧАЭС ухудшается ежедневно, говорит Гросси. Работники станции - фактически уже две недели живут там и работают без смен.

На рабочей ЗАЭС повреждены две из четырех линий электропередач, говорят в МАГАТЭ. Сама АЭС может работать и при одной ЛЭП, добавили там. Также трансформатор одного из энергоблоков - в ремонте после боевых действий на территории АЭС.