Глава Энергоатома: ЧАЭС может продержаться на дизель-генераторах 10 дней

Запасов топлива для дизельных генераторов на Чернобыльской АЭС должно хватить на 10 дней, а не на 48 часов, заявил глава Энергоатома Петр Котин в интервью Экономической правде. Если за это время не отремонтировать линию электропередачи, ведущую к станции, ситуация может стать критической - возможны выбросы радиоактивного газа.

"На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при прекращении работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и угрозу снимают. Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период найти источник питания, то ситуация будет под контролем", - сказал Котин.

Он надеется, что с оккупационными войсками удастся договориться о "зеленом коридоре" для бригады Укрэнерго, которая может починить и восстановить работу высоковольтной линии к ЧАЭС.

Если этого не сделать, температура на ядерном хранилище достигнет критических значений за семь дней.

"Сейчас достаточно прохладно, в таких условиях охлаждение может работать около семи суток без тяжелых последствий. После этого постепенно начнет разогреваться вода в системе охлаждения и повысится температура. Если не охлаждать вообще, до критических значений она дойдет за семь суток. Сейчас дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение. Все будет зависеть от того, будет ли у них топливо для продолжения работы и технические ресурсы", - сказал Котин.

На территории ЧАЭС хранится 20 тысяч отработавших топливных сборок. Это все топливо, которое выгрузили из энергоблоков Чернобыльской станции после того, как их остановили. Они нуждаются в постоянном охлаждении.

Отработавшее топливо находится в бассейне и охлаждается благодаря насосам, подающим воду. После этого теплую воду охлаждают в теплообменнике и снова подают в бассейн. Этот процесс должен быть непрерывным.