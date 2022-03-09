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Uniper списывает «Северный поток-2» и продает «дочку» в РФ
15:43 09.03.2022 |
Немецкая энергетическая компания Uniper, многолетний партнер "Газпрома", объявила о кардинальном пересмотре своего бизнеса с Россией. В развернутом сообщении, опубликованном на ее сайте вечером 7 марта, Uniper, осудив войну РФ против Украины, уведомила о решении списать финансовое участие в газопроводе "Северный поток - 2" в размере почти 1 млрд евро и больше не заключать долгосрочных контрактов на поставки российского природного газа.
Кроме того, Uniper, входящая с 2020 года в состав финского полугосударственного концерна Fortum, намерена незамедлительно возобновить процесс продажи своей российской дочерней фирмы ПАО "Юнипро" - одного из лидеров российской электроэнергетики с пятью электростанциями.
Убытки от участия в "Северном потоке - 2" составили 987 млн евро
В сообщении цитируется генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach), по мнению которого, войне в Украине "нет никаких оправданий". "Очень важно, что федеральное правительство делает сейчас все, что в человеческих силах, чтобы снизить зависимость Германии от российского сырьевого экспорта", - подчеркнул Маубах. Вклад компании будет, в частности, состоять в возобновлении проекта строительства терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене.
В то же время все действующие контракты с Россией и российскими компаниями будут и дальше выполняться - ради сохранения стабильного энергоснабжения Германии , подчеркнул Клаус-Дитер Маубах. Компании Uniper со штаб-квартирой в Дюссельдорфе принадлежат активы поглощенной в 2003 году Ruhrgas AG - старейшего в ФРГ импортера сибирского газа со времен СССР.
Потери Uniper от финансового участия в проекте "Северный поток - 2" составят 987 млн евро. Из них 695 млн евро были предоставлены в виде кредита швейцарской дочерней фирме "Газпрома" Nord Stream 2 AG. Начисленные по этому займу проценты в размере 292 млн евро тоже будут списаны. Второй немецкий финансист проекта, компания Wintershall Dea, списала свое участие в нем 2 марта.
Отказ от дочерней фирмы "Юнипро", приносившей 160 млн чистой прибыли
Процесс продажи ПАО "Юнипро", начатый в конце 2021 года и прерванный "из-за актуальной ситуации", будет возобновлен "как можно быстрее", указывается в сообщении Uniper. Ей принадлежат 83,73% акций российской дочерней фирмы, которая обеспечивала материнской компании примерно 160 млн евро чистой прибыли.
Программа модернизации пяти российских электростанций суммарной мощностью свыше 11 гигаватт (ГВт) будет продолжена, однако Uniper отказывается от новых инвестиционных проектов в России, говорится в сообщении. К тому же, немецкая компания на неопределенный срок приостанавливает перевод денег ПАО "Юнипро". В штате этой российской фирмы - примерно 4300 сотрудников.
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