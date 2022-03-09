Дизель-генераторы на ЧАЭС смогут обеспечивать ее работу в течение 48 часов - ГИЯРУ

На ГСП "Чернобыльская АЭС" после обесточивания в результате аварийного отключения ВЛ 750 кВ ЧАЭС-ПС Киевская из-за действий российских захватчиков включены дизель-генераторы, которые смогут обеспечивать жизнедеятельность площадки максимум в течение 48 часов, сообщила Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) в среду.

"На площадке включены аварийные дизель-генераторы для обеспечения питания систем, важных для безопасности. При безотказной работе, запаса дизельного топлива на дизель-генераторах хватит на 48 часов", - пояснила ГИЯРУ в Facebook в среду.

В сообщении отмечается, что обесточивание ГСП "ЧАЭС" делает невозможным контроль параметров ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия.

ГИЯРУ указала, что все находящиеся в зоне отчуждения объекты ГСП продолжают находиться под контролем военных страны-агрессора, которые пренебрегают всеми правилами ядерной безопасности.

"Оккупант продолжает грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения, что приводит к ухудшению радиационной обстановки на них, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны", - предупреждают в ГИЯРУ.

Там также отметили, что регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен, работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения до сих пор не возобновлена.

Кроме того, не восстановлены стационарная и сотовая телефонная связь с работающим на площадке АЭС персоналом ГСП "ЧАЭС", железнодорожное и автомобильное сообщение с ней. Однако, по информации персонала предприятия, получаемого доступными каналами связи, параметры безопасности его объектов пока находятся в норме, уточняется в сообщении. Вместе с тем ГИЯРУ акцентировала на тенденции к ухудшению ряда показателей. "Доступная информация о параметрах безопасности продолжает свидетельствовать о тенденции устойчивого ухудшения ряда показателей", - подчеркивается в сообщении.

ГИЯРУ также отметила, что в результате оккупации не выполняются с 24 февраля регламентные работы, мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту систем и оборудования объектов ГСП, которые должны выполняться дневным персоналом.

Как сообщалось, системный оператор НЭК "Укрэнерго" утром 9 марта сообщил, что Чернобыльская АЭС в результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена действиями российских оккупантов. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения, указали в НЭК.

В свою очередь НАЭК "Энергоатом" в своем Телеграм-канале уточнил, что обесточивание всех ядерных объектов зоны отчуждения связано с повреждением ЛЭП 750 кВ ЧАЭС - ПС "Киевская", что также повлекло обесточивание города Славутич.