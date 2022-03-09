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Цена на газ в Европе опустилась ниже 1700 долларов
20:37 09.03.2022 |
9 марта цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 4 марта.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ранее, 7 марта, голубое топливо подорожало на 79% - до 3900 долларов за тысячу "кубов".
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