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Байден запретил американским компаниям инвестировать в энергетический сектор РФ
21:26 08.03.2022 |
Указ президента США Джо Байдена об эмбарго на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля предусматривает запрет инвестиций в энергетический сектор России. Американским компаниям и гражданам будет запрещено финансировать добычу нефти и газа в России, сообщается на сайте Белого дома.
Для того чтобы попытаться смягчить ценовой шок от нефтяного эмбарго, Белый дом собирается высвободить 90 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Продолжаются переговоры с рядом производителей и потребителей энергии по дальнейшим шагам, которые можно осуществить для обеспечения стабильной поставки нефти.
Белый дом также отметил, что правительство не собирается ограничивать добычу нефти и газа в США, которая приближается к рекордно высоким уровням. Напротив, администрация Байдена дает понять, что в краткосрочной перспективе предложение нефти должно отвечать спросу.
"Добыча природного газа никогда не была выше, а добыча сырой нефти, как ожидается, достигнет нового максимума в следующем году", - заявил Белый дом.
Но в более длительной перспективе энергетическая политика США будет направлена на ускорение "зеленого" перехода на экологически чистые источники энергии.
"Мы не можем избавиться от зависимости от глобального товара, который частично контролируется иностранными государствами и их лидерами, включая Путина. Единственный способ забрать у Путина и других производителей возможность использовать нефть как оружие - уменьшить нашу зависимость от нефти", - считает администрация Байдена.
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