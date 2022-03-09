Президент США Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля

Американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты налагают запрет на импорт российского газа, нефти и угля.

По его словам, это шаг означает что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.

"Мы не примем участие в субсидировании войны Путина", - добавил Байден.

Несмотря на опасения роста цен на газ, это решение поддержали обе ведущие американские партии.

Цены на нефть росли в ожидании этого объявления. Цена на цена на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до 130 долларов за баррель.

Действия США имеют более срочный характер, чем в Европе, которая гораздо больше зависит от российской нефти и газа.